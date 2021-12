Inicjatywa Dudy. Generał gorzko komentuje

Prezydent Andrzej Duda powołuje Radę ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Inicjatywę komentował w programie "Newsroom" WP gen. Waldemar Skrzypczak - były dowódca Wojsk Lądowych. - Rada będzie miała wtedy sens, jeżeli to będzie instytucja, która będzie miała charakter integracyjny, interpersonalny, jeśli będą to ludzie, którzy są ekspertami ze wszystkich dziedzin funkcjonowania państwa i funkcjonowania bezpieczeństwa państwa i ze wszystkich opcji politycznych - stwierdził. - Generalnie najlepiej gdyby to była grupa ludzi, którzy są postrzegani jako apolityczni. Wtedy taka instytucja będzie wiarygodna dla wszystkich - i dla polityków, i dla społeczeństwa - podkreślił. Skrzypczak pytany był również, czy nie dostał zaproszenia do rady. - Jeżeli chodzi o ten trudny okres dla Polski, okres zagrożenia bezpieczeństwa, urodziło się tylu ekspertów w mediach, (…) że wojskowi mają tutaj raczej mało do powiedzenia - mówił. - Nie dostałem zaproszenia - podsumował generał.