Informacja od rzeczniczki. Ciało Nawalnego przekazane

O sprawie poinformowała rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty. "Ciało Aleksieja Nawalnego oddano jego matce. Wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy dążyli do tego razem z nami. Obecnie Ludmiła Iwanowna przebywa w Selechardzie (miasto oddalone o ok. 50 km od kolonii karnej, w której przebywał i umarł Nawalny- red.). Pogrzeb jeszcze przed nami. Nie wiemy, czy władza będzie chciała przeszkodzić w przeprowadzeniu ich tak, jak chce tego rodzina i jak na to zasługuje Aleksiej. Przekażemy informacje, gdy tylko będą dostępne" - napisała na platformie X Kira Jarmysz.