Inflacja dotarła na Pol'and'Rock Festival. Ceny jedzenia w górę

Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik odwiedził strefę gastronomiczną na 29. edycji Pol’and’Rock Festival. W tym miejscu uczestnicy mogą zakupić ciepłe posiłki, w tym m.in. zupy, dania główne, a także fast foody. Jedzenie - w porównaniu z poprzednią edycją imprezy - zdrożało. Festiwalowicze przyznają jednak, że wszystkie posiłki są bardzo smaczne. Dania główne to koszt ok. 35 złotych, zupy ok. 15 złotych. - Jest dużo opcji do wyboru - podkreślił jeden z rozmówców. - Wszystko jest przepyszne. (...) Warto, naprawdę polecam - zaznaczył inny.

