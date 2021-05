Indyjski wariant koronawirusa jest jak ogień. Niepokojące informacje

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock stwierdził, że indyjska mutacja koronawirusa, wśród osób niezaszczepionych, może rozprzestrzeniać się jak ogień. Jego słowa potwierdziła w programie WP "Newsroom" prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. - Wiadomo, że transmisja koronawirusa następuje bardzo szybko między osobami nieszczepionym, więc dopóki my się nie wyszczepimy, to będziemy też tą populacją wrażliwą i jeżeli trafiłby ten wariant do Polski, to miałby szansę rozwijania się - powiedziała. Prof. Zajkowska mówiła również, że jest w stałym kontakcie z lekarzami w Indiach i z ich relacji wynika, że brakuje spójnej rządowej strategii radzenia sobie z kryzysem epidemicznym. - Są rozżaleni brakiem środków, barakiem dostępu do szczepionek, maja pretensję do rządu i uważają, że rząd niezbyt dobrze poradził sobie z epidemią - relacjonowała.

