Indonezja. Katastrofa Boeinga 737. Wydobyto ludzkie szczątki

Najnowsze informacje dotyczące katastrofy Boeinga 737 przekazała indonezyjska policja. - Dziś rano otrzymaliśmy dwa worki, jeden z przedmiotami należącymi do pasażerów, a drugi z fragmentami ciała - powiedział w rozmowie z telewizją Metro TV rzecznik dżakarckiej policji Yusri Yunus.

Teren, w obrębie którego rozbić miała się maszyna, przeszukują ratownicy oraz okręty indonezyjskiej marynarki wojennej i śmigłowce. W akcji biorą też udział nurkowie - podało The Associated Press.

Boeing 737-524 linii Sriwijaya Air spadł do Morza Jawajskiego w sobotę ok. godz. 11:30 czasu lokalnego (godz. 8:30 w Polsce). Wtedy też indonezyjskie władze lotnicze nawiązały z nim ostatni kontakt. Maszyna lecąca do miasta Pontianak zniknęła z radarów zaledwie cztery minuty po starcie z lotniska w Dżakarcie, stolicy kraju.