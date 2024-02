Indie oczyściły gołębia z podejrzeń o szpiegowanie

Indyjska policja oczyściła gołębia z podejrzeń o szpiegowanie

Jak komentuje "The Guardian", to nie pierwszy raz, kiedy policja w Indiach podejrzewa ptaka o niecne działania. W 2020 roku policja w Kaszmirze także wypuściła gołębia po oczyszczeniu go z zarzutów. Wówczas poddane dochodzeniu zwierzę należało do pakistańskiego rybaka. Podejrzenia spadły na niego, gdy przedostał się przez pilnie strzeżoną granicę dwóch nuklearnych państw.