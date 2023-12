Północne Indie: ściął żonie głowę mieczem, bo za wolno przygotowywała mu poranną herbatę

Jak informuje "The Straits Times", nadinspektor policji Vivek Yadav powiedział, że Dharamveer "wściekł się, gdy żona poinformowała go, że przygotowanie herbaty zajmie kolejne 10 minut, i rzucił się na nią". W wyniku kłótni mężczyzna poszedł po miecz i użył go do odcięcia głowy 50-letniej żonie, Sundari, która wciąż zajmowała się przygotowaniem napoju.