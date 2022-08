Indie. Dziewczynka przeżyła horror. Po 9 latach wróciła do domu

16-latka dziś nadrabia stracony czas, spędzając go z matką oraz rodzeństwem. Niestety po powrocie do domu rodzinnego nie spotkała już ojca. Zmarł on kilka miesięcy przed jej odnalezieniem. Pooja Gaud chce funkcjonować normalnie i cieszyć się życiem jak nastolatki w jej wieku. Marzy o studiowaniu i podjęciu pracy, by wesprzeć finansowo mamę.