Indie. Dwulatek wpadł do wąskiej studni. Tragiczny finał 80-godzinnej akcji ratunkowej

Nie udało się uratować dwuletniego Sujitha Wilsona, który czekał na pomoc przez ponad trzy doby uwięziony w studni na głębokości 30 metrów. Wpadł do niezabezpieczonego otworu w ziemi 25 października. W akcji trwającej 82 godziny walczono o jego życie do końca. Niestety, było już za późno.

W piątek około godz. 17 bawiący się w okolicy domu Sujith nagle zniknął rodzicom z oczu. Okazało się, że dziecko wpadło do opuszczonego odwiertu. Początkowo dwulatek zatrzymał się na głębokości 10 metrów, jednak potem zsunął się jeszcze 20 metrów niżej. Rodzice byli bezradni - z wnętrza otworu dobiegał do nich jedynie ciche wołanie o pomoc przerażonego dziecka.

Chłopcu groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Studnia w tym miejscu schodziła bowiem na 180 metrów w głąb ziemi. Ratownicy musieli więc od razu przystąpić do działania. Do dwulatka spuszczono liny, jednak zakleszczony Sujith nie dał rady złapać żadnej z nich. Po kilku nieudanych próbach postanowiono wykopać obok nowy rów, w nadziej na dostanie się inną drogą do uwięzionego malucha.