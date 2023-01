Incydenty podczas "Sylwestra Marzeń". Awantury i bójki na ulicach

- Odnotowaliśmy drobne kradzieże, jak również zagubienia rzeczy osobistych i dokumentów. Zatrzymano kilka osób do wyjaśnienia spraw kryminalnych, w tym jednego poszukiwanego. Doszło do potrącenia pieszego. Mnóstwo pracy mieli również ratownicy medyczni, którzy pomagali rannym osobom, ale i takim, którzy sami doprowadzili się do stanu zagrażającego ich zdrowiu i życiu - podsumował rzecznik zakopiańskiej policji.