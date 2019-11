WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze tomasz sekielski + 3 bełchatówLeszek Millertłit Natalia Durman 2 godziny temu Incydent z hostią w Bełchatowie. Leszek Miller oburzony - To oburzające i wstrząsające. To, że chłopiec nie przyjął komunii, tylko schował hostię do kieszeni, nie może być powodem interwencji policji.... Rozwiń 6 miesięcy od premiery tylko nie m … Rozwiń Transkrypcja: 6 miesięcy od premiery tylko nie mów nikomu Dosłownie Z kościoła nie zgłosił Tak to pomocy zadośćuczynienie Żadnej z ofiar które opowiedziały film Historii nie znalazł się nawet nie Ścigają dziecko wypływające Polski kościół Anno Domini 2019 Napisał wczoraj Sekielski Tomasz Sekielski ma rację należy się obu Co się dzieje Oczywiście to jest oburzająca także i wstrząsające Także chłopiec Nie Przyjął Komunie święte tylko schował temu Do kieszeni Pod żadnym wypadku nie Być powodem Pływalnia interwencji No bo To był świadczyło o tym Stolica państw Jest w służbie Jest na 8:00 Kościoła I będziesz Wszystkich którzy nie wywiązują się 10 lat Przykazań albo nie Podporządkuj miałeś Ewangelii to jest charakterystyczne dla państwa wyznań Który Mam nadzieję Polska jeszcze nie jest ale oczywiście Polska jest na dobrej drodze żeby Co wczoraj położyłem w tym przypadku policja powinna odmówić przyjazdu Przecież nie zostało popełnione żadne przez Ten chłopak zachował się tak jak uważa za stosowne i nie może być przesłuchiwany i w dodatku Bez rodzin Bez udział Przecież 13 Więc to się nadaje na bardzo poważną interwencję Mam nadzieję że Polscy posłowie Sprawą bo tutaj Jest nadużycie władzy i Policja Zwierzchnicy którzy Pozwolić na coś takiego powinni ponieść W takim razie to jest jedno z głównych Celów Jakie powinna sobie Nowy Park Popowo Postawić jako Nie no oczywiście że nie dlatego Wiele równie ważnych problemów dotyczących Szeroko rozumianego Bytów Mecze Polskich Rodzin Redu I ochrony zdrowia słyszymy ciągle Coraz to bardziej alarmujące Informacje o tym jak wygląda dziś Służba zdrowia Al Kwestie nadużywania w Przez kościół wykorzystywania swojej potęgi Do celów politycznych To jest obszar w którym musiał sielewicz zainteresować w takim razie Krytyka kościoła Każda krytyka czy materiały dziennikarskie chociaż było Dotyczące Zuzia i są nazywane atakami no Jest wiele instytucji które myślą podobnie jak Jeżeli się instytucje na przykład jeżeli się krytykuj jakieś Ministerstwo to najczęściej odpowiedź Atak na mnie Jeżeli się krytykuje że on to jest atak narząd co więcej na państwo polskie kościół to nie jest żadnym wyjątkiem Ale Nie może korzystać żadnej ochrony żadnego parasola chroniącego przed Kościół jest taką samą Taką samą Instytut Publiczne jak każdy inny nie może być wyłączony spod Polskiego