Incydent z bronią na komendzie. Policjant usłyszał zarzuty

Cezary Ołtarzewski, szef Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód, poinformował, że policjant usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Za te przestępstwa grozi kara do 3 lat więzienia. Świadkiem zdarzenia był inny policjant, który potwierdził, że właściciel broni niechcący trącił sztucer, co doprowadziło do wystrzału.