Incydent po beatyfikacji. Zderzenie busów policji

Czołówka z radiowozem. Dwaj policjanci ranni

To nie był jedyny wypadek z udziałem radiowozu w ostatnim czasie. Pod Legnicą kierowca poszukiwany przez policję zderzył się ze ścigającym go radiowozem. Do wypadku doszło w niedzielę we wsi Spalona w powiecie kunickim. Dwaj policjanci zostali ranni i trafili do szpitala.