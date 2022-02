Incydent na warszawskim lotnisku. Samolot musiał zawrócić

- Mężczyźni dobrowolnie opuścili pokład samolotu i udali się w asyście funkcjonariuszy do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej. Za powyższe wykroczenia zostały na nich nałożone mandaty karne. Jeden z pasażerów przyjął mandat karny kredytowany, nie wnosząc zastrzeżeń co do jego zasadności, natomiast pozostali dwaj odmówili przyjęcia mandatów karnych twierdząc, że nie poczuwają się do winy. Obaj pasażerowie, którzy odmówili przyjęcia mandatów karnych zostali poinformowani, że zostaną wobec nich sporządzone wnioski do sądu o ukaranie - przekazała funkcjonariuszka.