Incydent na szczycie w Pradze. Czeskie służby postawione na nogi

Gdy w czwartek wieczorem z Zamku Praskiego wyjeżdżali europejscy przywódcy, doszło do incydentu, który zmusił czeską policję do wzmożonej aktywności. Stało się to tylko dlatego, że w trakcie opuszczania Hradczan przez dyplomatów ktoś świecił na zabudowania niebieskim laserem.