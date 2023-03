Incydent na spotkaniu z Tuskiem. "Marna ustawka"

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do marszałka śląskiego o organizację meczu Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim. - To kolejny wygłup ze strony Mateusza Morawieckiego. Nie ma pojęcia o piłce. Jest posłem ze Śląska, ale nigdy nie interesował się stadionami. Dzisiaj Ruch Chorzów musi grać na stadionie Piasta. Morawiecki zobaczył, że Donald Tusk był w Chorzowie i przypomniał sobie, że dawno nie było go na Śląsku - komentował w programie "Tłit" Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Michał Wróblewski pytał o spotkanie Tuska z kibicem Ruchu Chorzów, który domagał się remontu stadionu, a teraz twierdzi, że Donald Tusk odebrał mu głos na spotkaniu. - To była marna ustawka. Najpierw zaprasza się kogoś do domu, a później próbuje się kogoś wykorzystać do własnych celów. Byłem przy tych rozmowach. Donald Tusk powiedział, że nie jest w stanie odnieść się do budowy stadionu przez samorząd. Donald Tusk nie składa pustych obietnic. Tym różni się od Morawieckiego. To ten kibic przyjechał do Częstochowy i chciał mówić o Chorzowie - dodał.