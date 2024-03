Na proteście kierowca wjechał w rolnika. W sieci krąży nagranie

Poszkodowany to 43-letni rolnik spod Łęczycy. Uważa, że "kierowca zrobił to celowo". - Zrobił to, gdy zacząłem nagrywać go telefonem komórkowym. A zacząłem to robić, bo ten człowiek niszczył pas zieleni, przejeżdżał między innymi przez drzewka na rondzie - oznajmił w rozmowie z Onetem.