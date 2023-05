Incydent na pokładzie samolotu. Pasażer oddał mocz obok siedzenia

"Niefortunny i upokarzający wypadek"

Sprawa trafiła do sądu. Prokurator Tobias Collins zwracał uwagę, że mężczyzna "był bardzo pijany, ale nie oddał moczu na żadną inną osobę, a próbował za wszelką cenę dostać się do toalety". Inną wersję przedstawiał adwokat Brytyjczyka Adam Lodge. Stwierdził, że jego klient obudził się tuż przed lądowaniem i próbował udać się do łazienki. - Kazano mu wrócić na miejsce, ale nie wytrzymał. Doszło do niefortunnego i bardzo upokarzającego dla niego wypadku - tłumaczył mecenas.