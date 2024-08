Akcja na granicy z Białorusią. Migranci nie przewidzieli jednego

Polscy strażnicy namierzyli nielegalną grupę migrantów, która próbowała dostać się do Polski, pokonując ogrodzenie z drutu kolczastego i fragment rzeki Wołkuszanka. Wszystko działo się w pobliżu jednostki w Płaskiej. Straż Graniczna pochwaliła się nagraniem z akcji. Czujniki w kamerach wykryły ruch, dlatego reakcja służb była błyskawiczna, a do tego wszystko się nagrało. "Cudzoziemcy usiłowali sforsować graniczną rzekę Wołkuszanka. Nie uszło to uwadze funkcjonariuszy z placówki w Płaskiej, którzy od początku śledzili ich poczynania. Podczas minionego weekendu (23-25 sierpnia) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali ponad 220 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymano dwóch pomocników w nielegalnym przekraczaniu granicy" - wyjaśniła Straż Graniczna w oświadczeniu.