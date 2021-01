Inauguracja Joe Bidena. Dziwny wpis Joachima Brudzińskiego. Aleksander Kwaśniewski komentuje

"Jednak przykro, że nikt z nowej administracji nie pomyślał, aby zaprosić Kim Kardashan i Paris Hilton" - napisał na Twitterze wiceprezes PiS Joachim Brudziński w dniu zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta USA. Wybór Bidena podważył z kolei były szef MSZ Witold Waszczykowski. Co na to były prezydent Aleksander Kwaśniewski? - Na pewno ktoś to odnotowuje. Ambasada amerykańska ma tu swoich ludzi. Na pewno będzie gdzieś to napisane - komentował w programie "Tłit". - Mamy nową administrację amerykańską, powołaną zgodnie z konstytucją i trzeba z nimi współpracować. Polityka polska nie może być związana z tym, czy z innym prezydentem. Ona musi być związana z wymiarem strategicznym - przekonywał Kwaśniewski. - W ostatnich 4 latach PiS zaniedbał kontakty z druga stroną - z demokratami. Jak ja byłem prezydentem i byłem w Ameryce, spotykałem się i z prezydentem, i z liderami opozycji. Raz byli to republikanie, raz demokraci - tłumaczył. - Z miłości do Trumpa trzeba się pomału w PiS-ie wyleczyć, układać jak najlepsze relacje z nową administracją - bez lizusostwa. Ci drugoligowi politycy są wyznawcami trumpizmu - im świat się może zawalił. Ale to ich określa - podsumował były prezydent.

