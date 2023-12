In vitro jak strzelanie do dzieci. "Fanatyczni fundamentaliści religijni nie dają za wygraną"

"Fanatyczni fundamentaliści religijni nie dają za wygraną"

Centrum Życia i Rodziny to katolicka fundacja, która zarzeka się, że "broni prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci". Dodatkowo - jak czytamy na stronie organizacji - "rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między kobietą a mężczyzną, otwarta na przyjęcie i wychowanie dzieci jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa".