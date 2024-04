Impreza w dworku, gdzie znajduje się biuro posła. Interweniowała policja

Mieszkańcy zaznaczyli, że huczna zabawa zakończyła się ok. 1:00 w nocy. - Szczyt chamstwa (...). Wydobywające się ze środka jakieś piski, krzyki dziewczyn. To jest spokojna okolica, do czegoś takiego w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni - oznajmiła kobieta, która mieszka w pobliżu dworku.