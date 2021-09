Afera z imprezą u Mazurka. Poseł PO odpowiada Zandbergowi

W piątek odbyła się impreza urodzinowa znanego dziennikarza Roberta Mazurka. Wzięli w niej udział m.in. politycy - zarówno partii rządzącej, jak i opozycji. W tym samym czasie prezes NIK Marian Banaś niemal na pustej sali w Sejmie wygłaszał raport z działalności Najwyżej Izby Kontroli za poprzedni rok. "Drodzy Kibole PO! Widzę, że jestem Wam winny wyjaśnienie: Nie oburzam się, że Wasi ulubieńcy łoją wódkę z PiSowską wierchuszką. Każdemu to, co lubi. Smacznego. Ale jak się głosi, że PiS to drugie NSDAP, to trudno balangować z gestapowcami. Tzn. można, ale robi się z siebie idiotę" - skomentował na Twitterze poseł Lewicy Adrian Zandberg. Co na to polityk PO Cezary Tomczyk? - Mnie tam nie było. Z tego, co widziałem na zdjęciach, politycy Lewicy też tam byli. Ja relację znam tylko z "Faktu" - nie wiem, jakie jest podłoże. Nie sądzę, żeby ci politycy wiedzieli, jak wygląda lista gości. Myślę, że jak te osoby zabiorą głos, to się wszystkiego dowiemy, jakie było podłoże tego zaproszenia. Ja ograniczam swoje kontakty z tymi ludźmi do sali sejmowej - oznajmił.