Imponujący wynik Szymona Hołowni. Jest reakcja na sondaż

Szymon Hołownia wyprzedził Andrzeja Dudę w najnowszym rankingu zaufania przeprowadzonym przez CBOS. Liderowi ruchu Polska 2050, według sondażu, ufa 53 proc. ankietowanych, Andrzejowi Dudzie zaś - 50 proc. Co na to Hołownia? W programie "Tłit" oznajmił, że ten wynik "bardzo go cieszy". - Mnie nie tylko cieszy ten wynik zaufania, ale też niski i spadający wynik nieufności, bo to bardzo ważny wskaźnik - zwrócił uwagę Hołownia. Pytany, czy dobre notowania to premia za brak skażenia odpowiedzialnością polityczną, co sugeruje część komentatorów, odparł: "Nawet jeżeli byłbym dzisiaj prezydentem z 10-letnią kadencją za sobą i miał 53 proc., to znaleźliby się tacy, którzy stwierdziliby, że na pewno mam te 53 proc. z tego powodu, że nic nie robiłem albo robiłem tylko rzeczy, które podobały się wszystkim".

