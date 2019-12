Impeachment Donalda Trumpa. Poważne oskarżenia podczas obrad komisji sprawiedliwości

- Donald Trump złamał przysięgę prezydencką i postawił siebie ponad państwem - stwierdził w poniedziałek szef komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA Jerrold Nadler. To już kolejna mocna wypowiedź polityka Partii Demokratycznej podczas przesłuchań ws. impeachmentu Donalda Trumpa w ostatnich dniach.



Komisja sprawiedliwości niższej izby amerykańskiego parlamentu obecnie pracuje nad sformułowaniem zarzutów wobec urzędującego prezydenta USA. Po ich opracowaniu mają one trafić pod obrady całego Kongresu. Bezpośredni wpływ na przyspieszenie prac na Kapitolu miała przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Według amerykańskich źródeł zbliżonych do Kongresu, do głosowania ma dojść jeszcze w tym tygodniu - tak, aby w nowym roku (który będzie rokiem wyborczym w USA - przyp. red.) perspektywa oficjalnego procesu Donalda Trumpa wylądowała w Senacie.

Mniejszość Republikańska w Izbie nadal broni swojego prezydenta. - Nie mamy zbrodni, nie mamy niczego, do czego się można przyczepić i nikt nie rozumie, co naprawdę chce zrobić większość (Partia Demokratyczna - przy. red.) poza upewnieniem się, że prezydent - jeśli zostanie usunięty z urzędu - nie będzie mógł wygrać wyborów w przyszłym roku - powiedział Kongresmen Doug Collins.

Impeachment Donalda Trumpa. "To polowanie na czarownice"

Procedura impeachmentu została uruchomiona pod koniec września. Demokraci stwierdzili, że podczas rozmowy Donald Trump - Wołodymyr Zełenski (prezydent Ukrainy) doszło do złamania prawa. W zredagowanej rozmowie, udostępnionej przez Biały Dom, Republikanin miał zagrozić wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy .

Kartą przetargową miało być wznowienie śledztwa prokuratorskiego wobec syna politycznego przeciwnika - Huntera Bidena. Jego ojciec - Joe - to były wiceprezydent, który według ostatnich sondaży stanie prawdopodobnie w szranki z urzędującym prezydentem USA.

Donald Trump od początku zapewnia, że jest niewinny, a wszczęcie procedury w niższej izbie parlamentu to "polowanie na czarownice" przez "nic nie robiących Demokratów". Przedstawiciele Białego Domu mają nieskrępowany dostęp do udziału w przesłuchaniach komisji sprawiedliwości, jednak do tej pory ani razu nikt z Pennsylvania Avenue 1600 nie pojawił się na Kapitolu.