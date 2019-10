Impeachment Donalda Trumpa. Kolejne zeznania obciążają prezydenta USA

Amerykański Chargé d'Affaires Bill Taylor potwierdził przed Kongresem, że Donald Trump uzależniał pomoc wojskową dla Ukrainy od tego, czy Kijów rozpocznie śledztwo ws. Joe Bidena i jego syna Huntera. Wysokiej rangi dyplomata zeznał, że w ten sposób relacje USA z Ukrainą zostały "fundamentalnie osłabione".

Amerykański dyplomata zeznał również, że pracownica Białego Domu odpowiedzialna za zarządzanie budżetem miała zostać poproszona, by nie kierować pomocy na Ukrainę. - Powiedziałem 9 września ambasadorowi Gordonowi Sondlandowi, że podtrzymywanie pomocy w zamian za pomoc w wewnętrznej kampanii politycznej jest szalone. Wierzyłem w to wtedy, wierzę w to teraz - zapewnił.