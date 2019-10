Ambasador USA obciąża Donalda Trumpa ws. impeachmentu

Przesłuchany przez trzy komisje Izby Reprezentantów ambasador USA przy UE Gordon Sondland stwierdził, że prezydent Donald Trump narzucił amerykańskim dyplomatom Rudy'ego Giulianiego. Były prawnik Trumpa miał odpowiadać za relacje z Ukrainą.

Rudy Giuliani miał naciskać, by Kijów wszczął śledztwa ws. Joe Bidena i jego syna. Jak tłumaczy Sondland, "bardzo późno zrozumiał", że działania Giulianiego zmierzały właśnie w tym kierunku. Ambasador USA przyznał, że "skłanianie obcego rządu do podjęcia śledztwa, które ma wpłynąć na nadchodzące amerykańskie wybory, byłoby czymś złym". Przypomnijmy, że Joe Biden może zostać rywalem Trumpa w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w USA.

Jak twierdzi Gordon Sondland, po objęciu przez Wołodymyra Zełenskiego urzędu prezydenta dyplomaci zajmujący się Ukrainą spotkali się z Trumpem. Poprosili też Biały Dom, by zaaranżował rozmowę telefoniczną prezydenta z Zełenskim oraz "roboczą wizytę" prezydenta Ukrainy w Gabinecie Owalnym.

- Jednak prezydent Trump był sceptycznie nastawiony do tego, jak poważnie Ukraina traktuje reformy i działania antykorupcyjne i kazał nam - obecnym na tym spotkaniu - porozmawiać z Giulianim, jego osobistym prawnikiem, o tym, co go niepokoi - dodał ambasador USA.