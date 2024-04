Immunitet Ewy Wrzosek. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Prokurator Ewa Wrzosek poinformowała, że Sąd Najwyższy umorzył we wtorek postępowanie o uchylenie jej immunitetu. Tym samym SN przychylił się do decyzji łódzkiej prokuratury regionalnej. "Myślicie, że to koniec? Nie. To dopiero początek" - komentuje sama Wrzosek.