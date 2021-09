Imigranci podtruwani przez białoruskie służby? Straż Graniczna: Mamy pewne podejrzenia

W niedzielę Straż Graniczna poinformowała, że w rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. - Jedna z tych osób to raczej na pewno obywatel Iraku. Co do tożsamości i narodowości pozostałych osób trwają czynności prokuratorskie - powiedziała w programie "Newsroom" WP rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Dodała, że obecnie prowadzone są badania toksykologiczne, ponieważ niewykluczone, że wpływ na śmierć imigrantów mogły mieć podane im wcześniej substancje toksyczne. - Osoby podróżujące z obywatelem Iraku, którego zwłoki znaleźliśmy, zeznały, że otrzymał on tabletkę od służb białoruskich. Mamy pewne podejrzenia, ale nie chcemy wcześniej wydawać wyroków – podkreśliła ppor. Michalska.