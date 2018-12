IMGW ostrzega: uwaga na marznące opady i gołoledź na zachodzie Polski

We wtorek rano IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) wydał alerty ostrzegawcze pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w zachodniej części Polski. Dzisiaj temperatura wyniesie od -2 st. na wschodzie kraju oraz do 3 st. na południowym zachodzie.

IMGW: ostrzeżenia pierwszego stopnia na zachodzie Polski

IMGW: śnieg i mgła

Na zachodzie oraz północy kraju mogą wystąpić słabe opady śniegu. Temperatura powietrza we wtorek wyniesie od -2 st. na wschodzie oraz do 3 st. na południowym zachodzie. W zachodniej części kraju mogą wystąpić również mgły ograniczające widoczność do 200 m. Lokalnie mogą się one utrzymać nawet przez cały dzień.