IMGW ostrzega: silny wiatr na Wybrzeżu i w Lubuskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wiatrem. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru w woj. pomorskim o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h". Alert pierwszego stopnia wydano także dla Pomorza Zachodniego (średnia prędkość wiatru może osiągnąć od 35 km/h do 45 km/h), Lubuskiego zachodniej części ziemi wielkopolskiej (od 20 km/h do 35 km/h).