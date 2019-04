IMGW ostrzega. Silne opady deszczu nie odpuszczają

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje mieszkańców trzech województw. Po silnych opadach w ostatnich dniach, intensywny deszcz z pewnością spadnie znów w woj. śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowej części trzech województw. Prognozują, że pojawią się tam silne opady deszczy, które miejscami sięgną od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy.

We wszystkich tych regionach ostrzeżenia obowiązują co najmniej do wtorku do godziny 20.

Komunikat IMGW nie oznacza, że deszczu nie powinni spodziewać się mieszkańcy pozostałych części kraju. Przez cały wtorek nad większością Polski występować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie.

Prognoza pogody: nawet 20 st. C w centrum

Najwięcej chmur pojawi się na południu, południowym wschodzie i południowym zachodzie. Wszędzie tam można się więc spodziewać przelotnych opadów.

W Krakowie pochmurno, ale już około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 12 st. C. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana o godzinie 17. Termometry wskażą wtedy 14 st. C.

W Warszawie lekkie zachmurzenia. W środku dnia termometry zatrzymają się na ok 20 stopniach. Temperatura odczuwalna również nie zawiedzie. Może wtedy osiągnąć 17 st. C.

Po chłodnym poranku we Wrocławiu o godz. 14 słupki rtęci pokażą 19 stopni.

W Gdańsku dość pogodnie, ale chłodno. W środku dnia do 14 st. C, a odczuwalne będzie 9 st. C.

