IMGW ostrzega przed gwałtowną wichurą. W górach nie działają wyciągi linowe

IMGW ostrzega przed gwałtowną wichurą

Silny wiatr w górach. Nie działają wyciągi linowe

- Od wysokości 700 m n.p.m. leży śnieg. W sobotę rano termometry wskazywały od 0 do -4 st. C. Odczuwalna jest jednak dwukrotnie niższa. Bardzo mocno wieje wiatr, przez co wychłodzenie organizmu następuje znacznie szybciej. Widoczność jest dobra. Trzeba być dobrze przygotowanym i zaplanować wycieczkę, by wyjść w góry. Odradzamy wędrówki w takie rejony, jak Hala Miziowa, Pilsko, czy Babia Góra. Szlaki są oblodzone – powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR z Centralnej Stacji Ratowniczej w Szczyrku.