IMGW ostrzega przed burzami. Tam może zagrzmieć

Wschód kraju pozostanie najcieplejszy przed nadchodzącym ochłodzeniem. - Tam maksymalnie do 23 stopni Celsjusza. Na zachodzie już troszkę chłodniej, ale jeszcze ciepło, do 17 stopni Celsjusza. Natomiast najchłodniejszy dzień będzie na terenach podgórskich i nad morzem. Tam ok. 14 stopni Celsjusza - poinformowała Bazyluk.