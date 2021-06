IMGW alarmuje. Czeka nas kolejna gorąca noc

IMGW: w nocy możliwe burze

IMGW ostrzega też przed możliwymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Mogą one wystąpić na północnym-zachodzie oraz południowym-wschodzie kraju. W czasie burz może spaść do 15 mm wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 75 km/h.