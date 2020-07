IMGW aktualizuje ostrzeżenia. Połowa Polski objęta alertem burzowym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę aż dwa poranne komunikaty. Przewiduje się, że w południowych regionach Polski zagrzmi, lokalnie może spaść również grad. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia objęto 8 województw.

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, części mazowieckiego (w powiatach: lipskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, kozienickim, białobrzeskim, grójeckim, garwolińskim, zwoleńskim), lubelskim (we wszystkich powiatach poza bialskim i Biała Podlaska), a także opolskim i częściowo dolnośląskiego.

"Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 70-80 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad" - czytamy w komunikacie. Jak przekazuje IMGW alerty ważne będą od godziny 13 w sobotę do godziny 2 w niedzielę.

Pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. "Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne" - ostrzega Instytut.

W sobotę w większości kraju termometry wskażą od 25 do 28 st. C. Chłodniejsze masy powietrza pozostaną nad obszarami nadmorskimi i krańcami południowymi, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 20-24 st. C., a w rejonie Zakopanego na 18 st. C.

W niedzielę bardzo podobnie - na ogół 25-29 st. C., nieco mniej nad morzem i południu - 20-24 st. C., a na Podhalu 18-19 st. C. W poniedziałek najchłodniej wciąż nad morzem i u podnóża gór - ok. 20 st. C., nad resztą Polski 23-28 st. C.

