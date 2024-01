Ile Putin ma na koncie? "Kwota jest współmierna do jego dochodów"

Wśród nieruchomości, które rzekomo mają należeć do Putina, "The Guardian" wymienia pałac o wartości 1 mld funtów w Gelendżyku nad Morzem Czarnym. Putin ma być także w nieformalnym posiadaniu winnic wokół pałacu w Gelendżyku, które według dokumentów należą do organizacji non-profit założonej przez dwóch współpracowników Putina: Giennadija Timczenkę i Władimira Kolbina.