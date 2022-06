Wille, jachty i winnice. Wyciekły maile skrywające ogromny majątek Putina

Choć oficjalna pensja Władimira Putina wynosi niecałe 9 mln rubli rocznie, czyli około 466 tys. zł, to według pojawiających się szacunków jego majątek wyceniany jest na wiele miliardów dolarów. "The Guardian" uzyskał dostęp do korespondencji mailowej, która wskazuje na istnienie cyfrowego szlaku licznych podmiotów związanych z rosyjskim dyktatorem.