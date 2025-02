Ile powinien zarabiać partner? "Tak około 15 tys. złotych"

- Takie 10, 15 tys. złotych - mówią jedni. - Nie mam konkretnej kwoty, nie celuję w widełki, ale utrzymanie teraz już w dużym mieście jest kosztowne, dlatego musi to być suma, za którą da się utrzymać - odpawiadają inni nasi rozmówcy w odpowiedzi na pytanie, jak powinny wyglądać zarobki ich drugiej połówki. Reporterka WP Adrianna Lamparska zapytała o to mieszkańców Warszawy i część naszych rozmówców uznała, że ich partner powinien zarabiać dwucyfrową kwotę. Nie zabrakło też stonowanych odpowiedzi, jednak przechodniów zdecydowanie rozgrzał temat związany z sytuacją, kiedy to kobieta zarabia więcej niż jej partner. - Mężczyźni mają z tym większy problem niż kobiety. Dla mnie to nie jest wyznacznik. - Nie, no nie jestem taką osobą, ale jakby zarabiała więcej, no to super. - Myślę, że wydatki pół na pół to super opcja. Nie wyobrażam sobie nie pracować. Myślę, że to jest takie uczciwe, jeśli dzielimy się pół na pół - dodali mieszkańcy Warszawy. Zobacz całą sondę, by dowiedzieć się więcej.