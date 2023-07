Ile Polacy wydają nad Bałtykiem? "300 zł dziennie to skromnie"

- 300 zł dziennie to byłoby skromnie. Na taką trójkę tutaj to bardzo skromnie - powiedział o wydatkach ojciec trójki dzieci, który spędza wakacje w Łebie. Jakub Bujnik, dziennikarz Wirtualnej Polski, postanowił sprawdzić wydatki Polaków nad Bałtykiem. Ile pieniędzy dziennie zostawiają turyści nad morzem? Zdecydowana większość mówiła jednym głosem, twierdząc, że podczas urlopu "wydaje się dużo". - Wychodzi tak ok. 700-1000 zł za jeden dzień na pięć osób. Dwoje dorosłych i troje dzieci - zdradził jeden z turystów. - Obiad za 150 zł to jest takie minimum dla trzyosobowej rodziny. Plus jeszcze trzy gofry i trzy lody. Można więc wydać 300 zł. Dochodzą zabawy i gry dla dzieci, za to również trzeba płacić - dodała turystka z Warszawy. Tegoroczne ceny nad Bałtykiem nie odstraszają wielu Polaków, którzy są gotowi sporo zapłacić za wypoczynek nad polskim morzem. Ile? Według naszych rozmówców średnio ok. 300-400 zł dziennie.