Ile państw jest w NATO? Rozszerzenie sojuszu możliwe już niebawem

NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to międzynarodowe porozumienie wojskowo-polityczne, utworzone na mocy Traktatu północnoatlantyckiego, obowiązującego od 1949 roku. Obecnie do jego struktur należy 31 państw. Najnowsze - Finlandia - dołączyło do organizacji w kwietniu 2023 roku.