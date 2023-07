"Ile można narzekać na paragony grozy?". Nadmorscy przedsiębiorcy apelują

Północna Izba Gospodarcza nie wyklucza, że przyczyniło się do tego podkreślanie, jak drogo jest nad Bałtykiem. - Ile można narzekać na paragony grozy? Ile można zwracać uwagę na najdroższe oferty, jakie oferują hotele w regionie? Jeżeli ktoś ma ochotę na weekend w Hiltonie, to oczywiście ma do tego prawo, ale w Kołobrzegu, Świnoujściu czy w Międzyzdrojach można wypocząć za naprawdę rozsądne pieniądze - mówi RMF FM Hanna Mojsiuk, prezes izby w Szczecinie. Uważa, że na polską turystykę "w ostatnich dwóch latach prowadzona jest niezrozumiała nagonka".