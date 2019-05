Ile może jeden europoseł. Jak z Brukseli lobbować za Pragą

Poseł w Strassburgu może pracować nad prawem, dzięki któremu mieszkańcy Pragi, Białołęki czy Bródna będą mogli mieć pewność, że kupowana żywość jest podobnej jakości jak w innych krajach. Może dbać o wolność słowa, dzięki czemu będą mogli na portalach społecznościowych wyrażać swoje opinie – przekonuje Sebastian Kaleta, kandydat PiS w wyborach do europarlamentu.

Przepisy te faworyzują wielkie koncerny medialne, rodzą ryzyka, że niektóre treści arbitralnie będą usuwane z sieci pod pozorem zwalczania niedozwolonego użytku wbrew prawom autorskim. Szereg niezależnych twórców treści, tzw. youtuberów może mieć zakaz komentowania np. artykułów prasowych, filmów bez wniesienia opłat. To niebezpieczne otwieranie furtki do cenzury, dlatego bardzo mocno sprzeciwiam się tym przepisom.

Prawo i Sprawiedliwość jasno sprzeciwiło się tej dyrektywie, natomiast politycy PO dzisiaj pod szyldem Koalicji Europejskiej poparli ją. Co istotne, dyrektywa została podjęta na krótko przed wyborami, zapewne z obawy o inny kształt Parlamentu Europejskiego w przyszłej kadencji, który będzie mniej przychylny takim przepisom. Mam nadzieję, że posłowie PE nowej kadencji uchylą dyrektywę i będę mógł być jednym z nich.

Komisja Europejska podnosi, że przez reformę KRS doszło do upolitycznienia procesu wyboru sędziów. Tylko że w wielu krajach UE politycy mają o wiele większy wpływ w tym procesie niż po naszych reformach.

To oczywiste, że to spór polityczny i chęć upokorzenia Polaków, którzy odważyli się demokratycznie wybrać rząd wbrew sympatiom brukselskich elit. Komisji brak prawnych argumentów przeciwko Polsce i nie będziemy w związku z tym poddawać się dyktatowi Brukseli w tej sprawie.

Chce Pan też walczyć o prawa konsumenta w Polsce, ponieważ twierdzi Pan, że produkty w naszym kraju są gorszej jakości od tych sprzedawanych w innych krajach. Ma Pan jakieś przykłady, badania, które popierają taką tezę? Z drugiej strony deklaruje Pan, że chce wolności gospodarczej – jak to się ma do narzucania przedsiębiorcom, co i gdzie mogą sprzedawać?