Ile kosztuje majówka w Zakopanem? Zapytaliśmy turystów

Ile w tym roku trzeba wydać na majówkę? Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik zapytał o to turystów, którzy podczas długiego weekendu wybrali się do Zakopanego. - Koło trzech tysięcy na trzy osoby, tak spokojnie, z dojazdem - mówi jeden z napotkanych mężczyzn. - Nas, jak podsumowaliśmy, kosztowało to około siedmiu tysięcy, ale można wydać nawet połowę tego. To zależy od hotelu, jedzenia. To bardzo różnie wygląda - dodaje inny. Miejsc w hotelach w tym roku nie brakuje. - Koło 500 złotych za noc trzeba dać - przyznaje turysta. - Jesteśmy na kilka dni, wydamy coś koło trzech tysięcy - mówi napotkana para. Drogo jest także w restauracjach. - Kiedyś można było zjeść pełny obiad za 30 złotych, a teraz teraz to są o wiele wyższe ceny. Golonka za 57 złotych. Cena oscypków też poszła w górę - wymienia jedna z turystek.