Ile jest ludzi na świecie? Bariera 8 miliardów została przekroczona

8 miliardów ludzi. Wyzwania, przed którymi staje świat

Rosnąca liczba mieszkańców Ziemi stanowi także ogromne wyzwanie. Już teraz na świecie panuje ogromny podział, bieda oraz trudności w dostępie do wody i jedzenia. W 2022 roku 800 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa, co oznacza, że nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a kolejne 4 miliardy osób należy do grupy o niskich dochodach, pozwalających zaspokoić wyłącznie najbardziej podstawowe potrzeby.