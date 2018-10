II tura wyborów. Najciekawsze pojedynki kandydatów

Wyniki wyborów samorządowych poznaliśmy w nocy na konferencji PKW. W wielu miejscach czeka nas jednak druga tura wyborów. Najbliższe półtora tygodnia to będzie ostra walka o głosy. Przedstawiamy najciekawsze pojedynki kandydatów na prezydentów miast.

Gdańsk

Kraków

W Krakowie Jacek Majchrowski wygrał w wyborczym starciu z Małgorzatą Wassermann . Jego przewaga jest jednak zbyt mała, by mógł już świętować zwycięstwo. Mieszkańcy miasta będą musieli jeszcze raz iść do wyborów: 4 listopada . PiS ostro walczy o to miasto, więc czeka nas wyjątkowo ciekawy pojedynek.

Kielce

Olsztyn

Szczecin

W Szczecinie o wyniku zdecydowało niecałe 300 głosów. Tyle brakowało, by do drugiej tury wszedł Sławomir Nitras, kandydat KO. Wyprzedził go kandydat PiS Bartłomiej Sochański i to on zmierzy się teraz z walczącym o reelekcję bezpartyjnym Piotrem Krzystkiem.