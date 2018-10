Wyniki wyborów samorządowych 2018. PKW podała ostateczne dane

PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Zatwierdzono protokoły wyborcze do sejmików z 16 województw. Znane są także ostateczne dane dotyczące wyborów prezydentów wszystkich miast wojewódzkich.

Wybory samorządowe 2018 wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyła 254 mandaty. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która otrzymała 194 mandaty. Podium zamyka PSL, które wprowadzi 70 osób.

Na dalszym miejscu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 15 mandatów i SLD-Lewica Razem z 11. Do sejmików dostał się jeszcze komitet zrzeszający Mniejszość Niemiecką, który wprowadzi 5 osób, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska - 2 mandaty oraz KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty - 1 mandat.

W pierwszej turze wybrano 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura będzie potrzebna w 649 gminach i miastach. PKW podała też wyniki zbiorcze do rad. Wybrano 3954 radnych gmin, 6244 radnych powiatowych, 425 radnych dzielnic Warszawy i 522 radnych sejmików wojewódzkich.

Województwo mazowieckie. Wygrywa PiS W województwie mazowieckim Komitet Wyborczy PiS zdobył 34,04 proc. głosów, co przekłada się na 24 mandaty. Koalicja Obywatelska otrzymała 27,66 proc. głosów i 18 mandatów. PSL przypadło 8 mandatów (13,15 proc. głosów), a Bezpartyjnym Samorządowcom 1 mandat (6,24 proc.).

To Koalicja Obywatelska zdobyła najwięcej głosów w województwie warmińsko-mazurskim - 30,40 proc, co dało jej 12 mandatów. PiS ma 28,15 proc., co przekłada się na 11 mandatów. 7 mandatów dostanie PSL