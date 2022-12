"Idzie kryzys": Powietrze w Polsce skraca nam życie średnio o 10 miesięcy

Czym oddychamy w sezonie grzewczym? - Całym koktajlem substancji. Często słyszymy o PM10, PM2,5. To w dużym uproszczeniu są pyły zawieszone, bardzo drobne cząsteczki. PM2,5 to taka cząsteczka, która jest średnio dwudziestokrotnie mniejsza niż grubość ludzkiego włosa. Są one na tyle drobne, że mogą przenikać przez barierę w pęcherzykach płucnych. To oznacza, że z powietrzem trafiają do naszych płuc, wnikają do krwioobiegu i wciągu kilku minut są już w całym organizmie - wyjaśnia rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.