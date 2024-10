Idą do lasu i gubią drogę. Mnóstwo osób ginie na grzybobraniach

- Jeden z mężczyzn zgubił się podczas grzybobrania w niewielkim lesie. Zanim wezwał pomoc, starał się sam trafić do drogi, ale utrudniała mu to mgła. Chodził wokół jednego punktu prawie trzy godziny, myślał, że posuwa się naprzód, a tak naprawdę wcale nie ruszał z miejsca. Dopiero po telefonie do służb udało się doprowadzić go do celu - opowiada ratownik.