Uderzał Ukraińca w twarz i klął. Wszystko się nagrało

Z nagrania wynika, że do nieporozumienia doszło, kiedy pasażerom nie spodobała się trasa, jaką jechał kierowca. Próbował się tłumaczyć, że taką trasę wskazuje mu aplikacja, ale pasażerowie kazali mu zawracać. - Ty, weź go, bo go zabiję - mówi jeden z pasażerów do drugiego.